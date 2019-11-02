Rihanna’dan iç çamaşırlı poz!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iç çamaşırı markasının yeni koleksiyon tanıtımı için kamera karşısına geçti. Çekimden bir kare paylaşan güzel şarkıcı cesur pozuyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Eylül ayında piyasaya sürdüğü kozmetik markasından sonra yıllardan bu yana tek tip bir güzellik algısını yıkan iç çamaşırı markasıyla güzellik sektörüne adımını atan yıldız şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından kendi ürünlerinin tanıtımını bizzat kendisi yapıyor.

CESUR POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Rihanna, kendi adını verdiği markasının Savage X Fenti Koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Objektiflere iç çamaşırıyla cesur bir poz veren Rihanna, bu anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

