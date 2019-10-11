Rihanna’dan Trump’a sert eleştiri: ‘Amerika’daki en akıl hastası insan’

Barbados'lu ünlü şarkıcı Rihanna, ABD başkanı Donald Trump için sert eleştiride bulundu. Trump'ı "Amerika'nın en akıl hastası insanı" olarak değerlendiren Rihanna, Trump'ın tutumu ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

31 yaşındaki şarkıcı Rihanna’nın, ABD başkanı Donald Trump için sert sözleri gündeme bomba gibi düştü. Trump’ın Teksas’taki silahlı saldırılar nedeniyle ABD başkanına “Akıl hastası” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Rihanna, El Paso, Teksas, Dayton ve Ohio’da meydana gelen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili “Kahredici” yorumunu yaptı ve devamında “İnsanlar yasal yollardan satın alınabilen ve savaşlarda kullanılan silahlarla katlediliyor. Bu normal değil, hiçbir şekilde normal olmamalı” dedi. Vogue dergisine verdiği röportajda ünlü şarkıcı saldırıların, insanların derilerinin rengi nedeniyle farklı sınıflandırıldığını söyledi. “Bu insanların yüzüne bir tokat. Tümüyle ırkçı” yorumunu yaptı.

“Aynı silahla Arap birini markete koyarsanız Trump oturduğu yerden bunun ‘akıl hastalığı’ olduğu açıklamasını asla yapmazdı” diyen Rihanna, “Görünen o ki şu anda Amerika’daki en akıl hastası insan başkanın ta kendisi” dedi.

El Paso’daki katliamın faili Patrick Crusius, ağırlaştırılmış taamüden cinayet suçlamalarından yargılanırken, FBI tarafından nefret ve terörizm suçlamalarından soruşturuluyor. El Paso polisi, Crusius’un katliamı gerçekleştirmeden kısa süre önce sosyal medyada yayımladığı manifestonun göçmen karşıtı ve Mart ayında Yeni Zelanda’da camilerde düzenlenen katliamları destekleyen ifadeler içerdiğini belirtmişti.