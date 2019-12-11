Rihanna’dan yılbaşı hediyesi! Dans etti…

Sadece yaptığı şarkılarla değil, moda sektöründe attığı adımlarla da adından söz ettiren Rihanna, Noel ağacı önünde dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Barbadoslu 31 yaşındaki seksi şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu. Bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırlayan ve sosyal medya hesabından zaman zaman piyasaya süreceği ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunan şarkıcı, bu defa evindeki Noel ağacı önünde çekilmiş bir dans videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kamera karşısında seksi figürler sergilemekten geri durmayan Rihanna’nın bu paylaşımı milyonlarca takipçisini heyecanlandırdı ve şarkıcının kendilerine yılbaşı hediyesi verdiği şeklinde yorumlandı.