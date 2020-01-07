Rihanna’dan ‘yılın ilki’

Her ne kadar kariyerine müzik yaparak başlamış olsa da kısa sürede farklı kulvarlarda boy gösteren ve son olarak iç çamaşırı tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Rihanna, 78 milyon takipçisiyle büyük fark yaratan bir isim… Pek çok ünlü isme kıyasla takipçilerinin çokluğuyla öne çıkmayı başaran şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı selfieye düştüğü; “Yılın ilk selfiesi” notuyla en doğal halini gözler önüne serdi.

SAATLER İÇERİSİNDE REKOR BEĞENİ

İç çamaşırı tasarımlarının modelliğini kendisi yapan Rihanna, Instagram hesabından paylaştığı bu ‘ilk’ fotoğrafı ile sadece birkaç saat içerisinde 4 milyonu geçen bir beğeni oranını yakaladı.