Rihanna’dan yıllar sonra gelen itiraf: Kendimi palyaço gibi hissettim

Rihana, 2015 yılındaki MET Gala'da giydiği kıyafetle bir süre sosyal medyada alay konusu olmuş, kıyafeti omlete, pizzaya benzetilmişti. Yıllar sonra bu kıyafet ile ilgili itiraflarda bulunan Rihanna, kendisini palyaço gibi hissettiğini söyleyerek, "Herkes bana gülecek diye düşündüm" dedi.

Rihanna, 2015 yılında katıldığı MET Gala kıyafetiyle ilgili yılalr sonra konuştu. 32 yaşındaki şarkıcı, Guo Pei izmalı sarı elbisesiyle o yıl Vogue dergisininde kapağını süslemiş, ancak kıyafeti sosyal medyada alay konusu olmaktan kaçamamıştı.

Metropolitan Museum of Art’ın, Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen yardım gecesindeki kıyafeti en çok sahanda yumurtaya ve pizzaya benzetilmiş, sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının fotoğraflarıyla çeşitli komik görseller yaratmıştı.

Galadan tam beş yıl sonra Rihanna, elbiseyle ilgili hisletini anlattı. Ünlü şarkıcı o elbiseyle kendini palyaço gibi hissettiğini itiraf etti. Access dergisine konuşan Rihanna, “Otomobilden indiğimde çok korktuğumu hatırlıyorum. Çünkü çok abartılı olduğumu hissediyordum. Kırmızı halının önünden otomobille geçerken kıyafetleri görüyordum” dedi.

Galanın kırmızı halısına ayak bastığında kendi kendine, “Aman Tanrım, ben bir palyaçoyum, insanlar bna gülecek diye düşündüm” diyen Rihanna, sonraki yıllarda ise MET Gala’nın en beğenilen isimleri arasına girdi.