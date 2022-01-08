Rihanna’nın iç çamaşırı markası, ilk mağazalarını açmaya hazırlanıyor

Rihanna'nın 1 milyar dolarlık Savage x Fenty iç çamaşırı markası, bu yılın başlarında ABD'nin beş büyük şehrinde ilk fiziksel mağazalarını açıyor.

Sozcu.com.tr

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Marka, cuma günü yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında yeni mağazalar açmayı planlayarak, bu ayın sonunda Las Vegas’taki ilk fiziksel yerini açacağını duyurdu. Savage X Fenty’ye göre mağazaların Los Angeles, Houston, Philadelphia ve Washington DC’de açılması planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Markanın 2018’deki ilk lansmanından bu yana inanılmaz büyümesinin ardından, bu yeni doğrudan tüketici deneyimi, markanın önemli pazarlardaki tüketicilere daha eksiksiz ulaşmasının bir sonraki adımı” dedi.

Savage X Fenty’nin pazarlama ve tasarımdan sorumlu başkanı Christiane Pendarvis, ekim ayında Bloomberg ile yaptığı röportajda ABD’deki mağaza açılışlarıyla ilgili bilgi verdi ve markanın muhtemelen Avrupa’daki yerleri de dikkate alacağını söyledi.

Rihanna, 2018’de Savage X Fenty’yi vücuda pozitif ve kapsayıcı iç çamaşırı odaklı bir marka olarak piyasaya sürdü. Şirket, her ırktan, boyuttan ve cinsiyetten insanı betimleyen çeşitli podyum gösterileri ve kampanyalarıyla duyurdu.

2021’de şirket, LVMH destekli yatırım firması L Catterton tarafından yönetilen 115 milyon dolarlık B Serisi finansman turunu güvence altına aldıktan sonra 1 milyar dolar değerindeydi. Şarkıcı da Ağustos 2021’de dünyanın en zengin kadınlarından biri seçildi ve Forbes net değerini yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak tahmin etti. Forbes’a göre, Rihanna’nın servetinin çoğunluğu, yüzde 50 hissesine sahip olduğu ve 1,4 milyar dolar tutarındaki Fenty Beauty işinden geliyor.

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