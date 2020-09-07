Rihanna’nın yüzündeki morluklar hayranlarını korkuttu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, önceki gün yüzündeki morluklarla objektiflere takıldı. Son haliyle hayranlarını bir hayli korkutan ve şiddete uğradığından şüphe edilen Rihanna'nın danışmanı, morlukların nedenini açıkladı.

Bir süredir kendi markası Fenty Beauty’ye odaklanan Rihanna, son haliyle korkuttu. Ünlü şarkıcı, önceki gün ABD’nin Santa Monica eyaletinde yüzünde morluklarla magazin muhabirlerinin objektifine takıldı.

Salgın nedeniyle ortalarda görünmeyen Rihanna, dikkat çekmemek için gözlük takmasına rağmen görüntü vermekten kurtulamadı.

TEKRAR ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Rihanna, 2009 yılında o dönemki sevgilisi Chris Brown’dan dayak yiyen ve yüzündeki morlukları ortaya koyan fotoğrafları basında yer almıştı. 32 yaşındaki şarkıcının yeniden benzer şekilde morluklarla görüntülenmesi akıllara yeni bir şiddet şüphesini getirdi.

DANIŞMANI AÇIKLADI

Rihanna’nın danışmanı ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Şarkıcının birkaç gün önce elektrikli scooterdan düştüğü ve yüzündeki morlukların aldığı darbe nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

“CANAVAR GİBİ HİSSETTİM”

Chris Brown, 2017 yılında çekilen “Hayatıma Hoşgeldiniz” adlı belgeselde, eski sevgilisi Rihanna’ya nasıl saldırdığını anlatmıştı. Rihanna’ya yumruk atıp kolunu ısıran Brown, olayın ardından kendisini bir canavar gibi hissettiğini ve bu olayın sonsuza kadar peşini bırakmayacağını söylemişti.