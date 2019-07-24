Rihanna’yı şok eden benzerlik

Rihanna’nın bugün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Kendisine tıpatıp benzeyen küçük kızın fotoğrafını görenler, ünlü şarkıcının Faceapp uygulamasındaki filtreleri kullanarak kendisini küçülttüğünü düşündü. Ne var ki gerçek bambaşkaydı.

Paylaştığı kişi ne filtreydi, ne çocukluğu, ne de kimsenin bilmediği çocuğu… Herkesi şoka uğratan fotoğraftaki kişi 7 yaşındaki Ala… Bir çocuk giyim markasının yüzü olan Ala’nın annesi Bria Kay, kızının fotoğrafını paylaşarak Rihanna’yı etiketledi. Fotoğrafı gören ünlü şarkıcı şaşkınlığını gizleyemedi ve o da bu fotoğrafı kendi hesabında paylaştı ve “Neredeyse telefonumu düşürecektim” yazdı.

Rihanna’yı takip eden Priyanka Chopra, Miranda Kerr, Lena Waithe , Snoop Dog gibi ünlüler şaşkınlıklarını yazdıkları mesajlarla dile getirdi.

