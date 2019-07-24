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Rihanna’yı şok eden benzerlik
Rihanna’yı şok eden benzerlik
Rihanna bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla herkesi şaşkına uğrattı. Ünlü şarkıcı kendisine tıpatıp benzeyen 7 yaşındaki Ala'nın fotoğrafını görünce neredeyse telefonu elinden düşürüyormuş!
Magazin 24 Temmuz 2019 - 15:42

Rihanna’nın bugün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Kendisine tıpatıp benzeyen küçük kızın fotoğrafını görenler, ünlü şarkıcının Faceapp uygulamasındaki filtreleri kullanarak kendisini küçülttüğünü düşündü. Ne var ki gerçek bambaşkaydı.
Paylaştığı kişi ne filtreydi, ne çocukluğu, ne de kimsenin bilmediği çocuğu… Herkesi şoka uğratan fotoğraftaki kişi 7 yaşındaki Ala… Bir çocuk giyim markasının yüzü olan Ala’nın annesi Bria Kay, kızının fotoğrafını paylaşarak Rihanna’yı etiketledi. Fotoğrafı gören ünlü şarkıcı şaşkınlığını gizleyemedi ve o da bu fotoğrafı kendi hesabında paylaştı ve “Neredeyse telefonumu düşürecektim” yazdı.
Rihanna’yı takip eden Priyanka Chopra, Miranda Kerr, Lena Waithe , Snoop Dog gibi ünlüler şaşkınlıklarını yazdıkları mesajlarla dile getirdi.