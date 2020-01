Rise of Empires Ottoman konusu ne, oyuncuları kimler? Rise of Empires Ottoman nasıl izlenir?

Netflix'in merakla beklenen Osmanlı belgeseli Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayacak. İstanbul'un fethini anlatan, görkemli sahneleriyle dikkatleri üstüne çeken Rise of Empires Ottoman, Türk oyuncularla İngilizce olarak çekildi. 6 bölümden oluşan belgesel, Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor. Rise of Empires Ottoman konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?