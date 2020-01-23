Rise of Empires Ottoman konusu ne, oyuncuları kimler? Rise of Empires Ottoman nasıl izlenir?

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alıyor. Belgesel dizi 24 Ocak 2020'de tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak.
RİSE OF EMPİRES OTTOMAN KONUSU
Dizi, 15. yüzyılda yaşamış olan Fatih Sultan Mehmet’in hikâyesine odaklanıyor.
Sultan II. Mehmed’in 13 yaşında tahta çıkmasıyla başlayan dizi, İstanbul’un fethini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişini konu alıyor.
RİSE OF EMPİRES OTTOMAN OYUNCULARI
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği, Netflix'in yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’da Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez yer alıyor.