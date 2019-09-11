Rita Ora Bodrum’dan paylaştığı seksi fotoğrafla dikkat çekiyor

Ünlü şarkıcı Rita Ora beş günlük kaçamağına Bodrum'da devam ediyor. Hollywood ünlülerinin de tercihi olan Bodrum'da yaptığı tatilden görüntüleri Instagram hesabından hayranlarıyla paylaşan ünlü şarkıcı, son paylaştığı bikinili fotoğrafıyla yine göz doldurdu.

Kosova doğumlu İngiliz sanatçı Rita Ora, tatil tercihini Bodrum’dan yana yapan isimlerden biri oldu. Ünlülerin uğrak yeri olan tatil bölgesine bu sene Hollywood ünlüleri de adeta akın etti. Rita Ora da yaptığı Bodrum tatilinden paylaşım yapmaya devam ediyor.

Fotoğrafının altına “Eylül programıma geçmeden önce beş izin günümün olmasından çok mutluyum! Benim için deniz, güneş ve kum zamanı” notunu düşen ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Ora’nın seksi paylaşımı 350 bin beğeni topladı.