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Rita Ora, corona virüsü salgını nedeniyle evinden kaçıp çiftliğe yerleşti
Rita Ora, corona virüsü salgını nedeniyle evinden kaçıp çiftliğe yerleşti
Ünlü şarkıcı Rita Ora, corona virüsü nedeniyle Londra'nın merkezindeki evinden kaçarak 240 kilometre uzaklıktaki bir çiftlik evini kiraladı.
Magazin 15 Nisan 2020 - 12:13

Rita Ora, İngiltere’deki corona virüsü salgını nedeniyle karantinayı kiraladığı bir çiftlik evinde geçirmeye karar verdi. 29 yaşındaki şarkıcı yeni albüm çalışmalarını da çiftlikten sürdürmeyi planlıyor.

Kiraladığı çiftlik evinde beş kişiyle kaldığı öğrenilen Ora, Instagram fotoğraflarını da birlikte kaldığı çiftçilere çektiriyor.

Instagram

The Sun’ın haberine göre, İngiltere’nin başbakanı Boris Johnson’ın 21 Mart’ta aldığı karantina kararından hemen sonra Londra’dan uzaklaşmaya karar vermiş.

Rita Ora’nın bu kaçışı sosyal medyada bazı tepkilere de yol açtı. Bir kesim Rita Ora’ya, “Londra’da kalıp kurallara da uyabilirdin” diyerek sert çıktı.

Ayrıca Ora’nın Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta meme uçlarını çiçek emojileri ile kapatması dikkat çekerken bazı takipçileri şarkıcının bu cesur paylaşımı üzerinden ‘Rita karantinada çiçek açtı’ gibi yorumlarda bulundu.

Instagram

Ünlü şarkıcı, pazar günü yayınlanacak olan One World: Together at Home yayınını da kaçtığı çiftlikten yapacak. Bu yayının tüm gelirleri Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) corona virüsü ile mücadele için kullanılacak. Yayında Taylor Swift, Jennifer Lopez, Elton John, Victoria Beckham gibi ünlü isimler yer alacak.

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Son güncelleme: 12:33 - 15.04.2020
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