Rita Ora ve Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi nişanlandı

The UK Sun'ın haberine göre, Rita Ora ve Taika Waititi birbirlerine neredeyse aynı anda evlilik teklifinde bulundular ve nişanlandılar.

Sozcu.com.tr

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Ünlü müzisyen Rita Ora ve Akademi ödüllü yönetmen Waititi, ilk kez 2021 baharında Sidney’de görüntülenmişti. Çiftin öpüşürken yakalanması ancak bu yakınlaşmaya oyuncu Tessa Thompson’ın da dahil olması akılları karıştırmıştı.

Oscar ödüllü film yapımcısı bu görüntüden birkaç ay sonra şu açıklamaları yapmıştı: “İnternet dünyasında her şeyin çok çabuk kaybolduğunu düşünüyorum. O kadar büyük bir şey mi? Hayır, pek değil. Yanlış bir şey yapmıyordum. Bu iyi.”

Çift, Ağustos 2021’de “The Suicide Squad” galasında kırmızı halıda ilk kez ortaya çıktı.

Mart 2020’de Waititi ve o zamanki eşi Chelsea Winstanley ayrılırken Ora ile de ilişkisi devam etti.

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