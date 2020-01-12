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Rita Ora’dan çıplak poza çilekli sansür!
Rita Ora’dan çıplak poza çilekli sansür!
Instagram hesabı üzerinden yaklaşık 16 milyon kişiye ulaşan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, yaptığı çıplak paylaşımla dikkat çekti. Ora, ayna karşısında çektiği çıplak selfie ile çok sayıda beğeni aldı.
Magazin 12 Ocak 2020 - 09:46

Son dönemin parlayan yıldızlarından 29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Rita Ora, bu kez ayna karşısında verdiği çıplak pozu Instagram’ın hikayeler bölümünden paylaştı. Ayna karşısındaki çıplak selfiesi ile beğeni alan Ora çektiği karenin üzerine koyduğu çilek emojileri ile dikkat çekti.

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