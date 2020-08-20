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Rita Ora’dan kayaların üstünden müjde: Bir şey geliyor
Rita Ora’dan kayaların üstünden müjde: Bir şey geliyor
Yunanistan tatilinden paylaşımlarına devam eden Rita Ora, kayalara tırmandığı fotoğrafıyla hayranlarına bir müjde verdi. Ora yeni projesi için, "Sıkı durun, geliyor" ifadelerini kullandı.
Sozcu.com.tr
Magazin 20 Ağustos 2020 - 08:59

Yazın tadını en çok çıkaran isimlerden Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, tatil keyfinin sonuna geldi.

Ibiza’dan sonra Yunanistan’a geçen Ora, Korfu Adası'ndaki paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Rita Ora – Instagram.

Altın sarısı bikinisiyle kayaların üzerine tırmanan 29 yaşındaki şarkıcı, hem verdiği pozlarla hem de yaptığı duyuruyla heyecan yarattı.

Rita Ora – Instagram.

Ora fotoğrafın altına düştüğü notta, “Hayatta anın tadını çıkarmak ve içinde bulunduğun zaman için minnettar olmak zorundasın. Hayatımdaki en inanılmaz seyahatlerden biriydi. Minnettarım ama artık işe geri dönme vakti. Neden bu arayı verdiğimi size göstermek için sabırsızlanıyorum. Ben ve ekibim için sizin için bir şeyler hazırlıyorduk. Çok heyecanlı! Sıkı durun! Bir şey geliyor” ifadelerini kullandı.

 

 

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Son güncelleme: 11:04 - 20.08.2020
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