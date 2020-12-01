Rita Ora’dan yasakları çiğneyen parti: Doğum gününü polis bastı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, yasaklara rağmen doğum günü partisi yapınca ortalık karıştı. Polisin baskın yaptığı parti sonrası, tepkilerin hedefi olan Ora özür diledi.

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülke salgını durdurabilmek için önlem üstüne önlem alıyor. Ancak kısıtlamalara yönelik ihlaller de yaşanmıyor değil.

Virüsün etkisini en sert hissettirdiği ülkelerden İngiltere’de de benzer bir durum kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim tarafından gerçekleştirildi.

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, 30. yaş günü için verdiği partiyle gündeme oturdu. Corona yasaklarını hiçe sayan Ora, kısıtlama kapsamında kapalı olması gereken bir restoranda parti verdi.

Başkent Londra’daki bir restorana kardeşi Elena’yla birlikte gelen Ora, süpermodel Cara Delevingne ve ablası Poppy gibi birbirinden ünlü isimlerin de olduğu 30 kişiyi davet etti. Davetliler ön kapı yerine arkadan mekana giriş yaparken, polis ekipleri bir ihbar üzerine restorana baskın yaptı.

Ora’nın güvenlik ekibiyle anlaşmazlık yaşayan polisler daha sonra restoranı terk etti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre polisin ardından davetliler birer birer partiden ayrıldı.

Büyük tepki çeken olay sonrasında ünlü şarkıcı bir özür mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ora, kuralları çiğnediğinin farkında olmadığını, küçük bir arkadaş grubunu davet ettiğini ancak bunun bir sorumsuzluk olduğunu kabul ettiğini söyledi.