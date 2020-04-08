Rita Wilson, ölmesi durumunda Tom Hanks’ten istediklerini açıkladı

Avustralya'da film çekimindeyken eşi ile birlikte corona virüsüne yakalanan Rita Wilson, salgın öncesinde çekilen ve yeni yayınlanan bir programda, eşi Tom Hanks'ten önce ölmesi halinde iki isteğini açıkladı.

Eşi Tom Hanks ile birlikte corona virüsüne yakalanan ve tedavi sonucu iyileşen Rita Wilson, salgın nedeniyle alınan önlemlerden önce The Kelly Clarkson Show’a katılmıştı. Dün yayınlanan programda Rita Wilson birçok açıklamada bulundu.

63 yaşındaki Wilson, 2015 yılında meme kanserine yakalanmıştı. Hastalığı atlatan ünlü isim, bu süreçte Tom Hanks ve oğulları Chet ve Truman ile ölmesi durumunda olacaklara dair konuştuğunu söyledi.

“UZUN BİR SÜRE ÜZÜLMENİ İSTİYORUM”

Rita Wilson, eşine, “Bak bana bir şey olursa, senden önce ölürsem senden iki şey istiyorum. Birincisi çok uzun bir süre üzülmeni istiyorum” diyerek izleyicileri şaşırttı.

Bu sözleri duyan programın sunucusu Kelly Clarkson kahkahalara boğulurken, Wilson ikinci isteğinin ise parti olduğunu söyledi. Ünlü isim, “İkicnisi bir parti istedim. Bir kutlama istedim, şarkılı, danslı ve insanların hikayeler anlattığı bir kutlama” dedi.

Wilson, eşi Tom Hanks’in en sevdiği yönlerini de sıralamayı ihmal etmedi. Eşinin çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu belirten Wilson, “Öncelikle iyi hikaye anlatanları çok seviyorum. Herhangi biri güzel bir hikaye anlatıyosa bayılıyorum. O her zaman beni çok güldürüyor. Bunu da çok seviyorum” dedi.

Tom hanks ve Rita Wilson, ünlü aktörün, Elvis Presley’nin biyografisinin çekimleri için Avustralya’da bulundukları esnada corona virüsüne yakalanmıştı.

Çift, iki haftalık karantina sürecinden sonra iyileşip Los Angeles’a döndü.