Rıza Esendemir kimdir? Rıza Esendemir kaç yaşında, mesleği nedir?

Rıza Esendemir, B-bir döneme damgasını vuran Semra Kaynana’nın ‘Daldan Dala’ sözlerini mix yaparak şarkı haline getiren Rıza Esendemir’in kim olduğu ve hayatı internette sıkça araştırılıyor. Radyoculuk kariyeriyle bilinen ve eğlenceli sunumuyla keyifli programlar düzenleyen Rıza Esendemir’in hayatı hakkında merak edilen tüm detayları sayfamızda paylaşıyoruz. İşte Rıza Esendemir’in yaşamı…

RIZA ESENDEMİR KİMDİR?

Radyoculuk hayatına henüz 11 yaşındayken Denizli’de başlamıştır. 1997 yılında Best FM’de A-Rıza Show adlı programı sunmaya başlamıştır. Program, gündemdeki konuları eğlenceli bir şekilde aktarmayı, çeşitli tiplemeler ve telefon şakalarıyla da güldürmeyi amaçlamaktadır. Gelinim Olur musun? adlı evlilik yarışması ile Türkiye’de “Semra Kaynana” adıyla fenomen olan Semra Yücel’in yarışmada sarf ettiği sözleri müzik altyapısıyla birleştirerek “Semra Yücel Megamix” (Daldan Dala) adıyla şarkı haline getirmiştir ve büyük ilgi toplamıştır. Ağustos 2014’te Alem Fm’le anlaşmıştır. 10.10.2016 tarihi itibarıyla 18:00 – 20:00 saatleri arasında hafta ici her gün Rock Fm de A-Rıza Show adlı programı devam ettirmektedir. Cuma günleri de saat 21.00 de kendi internet sitesi olan ariza.tv de yayın yapıp ünlü konuklarıyla güzel vakitler geçirtip izleyenlerini eğlendirmektedir.

İlk eşi Yeşim Vatan’la 2006 yılında evlenmiş, Eylül 2011 tarihinde boşanmıştır. 13 Eylül 2014 tarihinde ikinci defa İrem Derici ile dünya evine girmiştir. 22 Mart 2016’da Derici ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmışlardır. Yeşim Vatan’la olan evliliğinden bir kız çocuğu bulunmaktadır.