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Rıza Kocaoğlu: İlk iş, ilk rol arkadaşı
Rıza Kocaoğlu: İlk iş, ilk rol arkadaşı
Oyuncu Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşı Melisa Sözen'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla kutladı.
Magazin 7 Temmuz 2020 - 12:55

Üniversiteden mezun olduktan sonra 2001 yılında Çağan Irmak imzalı ‘Bana Şans Dile’ filmi ile izleyici karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Melisa Sözen’in yeni yaşını Instagram’da paylaştığı film karesi ile kutladı.

Kocaoğlu, Melisa Sözen’in fotoğrafının altına şu notu düştü:

“İstanbul ilk iş ilk rol arkadaşı, tanımaktan, oynamaktan en mutlu olduğum, güzel kalpli, güzel bakışlı canım kardeşim iyi ki doğdun nice mutlu senelere Melisa Sözen” notu ile paylaştı.

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