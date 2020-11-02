Rıza Kocaoğlu kahroldu…’Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali’

'Çukur' dizisinin başarılı oyuncusu Rıza Kocaoğlu, İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Kocaoğlu, hayatını kaybeden arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşıp "Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali" notunu düştü.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz’dan iyi haber almayı bekliyordu.

“CANIM ALİ DAYAN”

Göztepe taraftarı olan oyuncu Rıza Kocaoğlu da arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz’un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, sosyal medya hesaplarından da “Canım Ali dayan” mesajını paylaştı. Ancak Ali Çağın Kaygusuz’dan kötü haber geldi. Yaşamını yitiren arkadaşının haberini alan Rıza Kocaoğlu kahroldu.

Rıza Kocaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir depreminde hayatını kaybeden arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz’a seslendi.

Oyuncu, arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını “Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali… Zaman ki sonsuzdur… Bitmemiş şiirler gibidir” notuyla paylaştı.

