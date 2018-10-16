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Rıza Kocaoğlu Organize İşler 2’nin setinden paylaştı
Rıza Kocaoğlu Organize İşler 2’nin setinden paylaştı
Çukur dizisinde izlediğimiz Rıza Kocaoğlu, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 filmiyle beyazperdeye geliyor.
Magazin 16 Ekim 2018 - 10:01

Yılmaz Erdoğan’ın 13 yıl sonra ikincisini çektiği Organize İşler filminin kadrosu birbirinden ünlü ve renkli isimlerle dolu. Bu isimler sosyal medya hesaplarından filmdeki karakterleriyle ilgili paylaşımlarda da bulunuyor.

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Ezgi Mola ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin filme dair yaptıkları paylaşımların ardından yeni fotoğraflar bu defa Çukur dizisinde izlediğimiz Rıza Kocaoğlu’ndan geldi.

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Organize İşler 2 filminde Arıza Rıza karakteriyle izleyeceğimiz oyuncu setten fotoğraflar paylaştı. Arıza Rıza' karakteri konu ne olursa olsun önce tartışmaya girip kavga çıkarıyor.

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Ardından meseleyi konuşarak çözmeye çalışıyor.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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