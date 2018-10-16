Rıza Kocaoğlu Organize İşler 2’nin setinden paylaştı

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Yılmaz Erdoğan’ın 13 yıl sonra ikincisini çektiği Organize İşler filminin kadrosu birbirinden ünlü ve renkli isimlerle dolu. Bu isimler sosyal medya hesaplarından filmdeki karakterleriyle ilgili paylaşımlarda da bulunuyor.

Ezgi Mola ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin filme dair yaptıkları paylaşımların ardından yeni fotoğraflar bu defa Çukur dizisinde izlediğimiz Rıza Kocaoğlu’ndan geldi.

Organize İşler 2 filminde Arıza Rıza karakteriyle izleyeceğimiz oyuncu setten fotoğraflar paylaştı. Arıza Rıza' karakteri konu ne olursa olsun önce tartışmaya girip kavga çıkarıyor.

Ardından meseleyi konuşarak çözmeye çalışıyor.