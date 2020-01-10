Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşkında ilk kare

İkili geçtiğimiz gece ‘Biz Böyleyiz’ galasına ayrı ayrı katıldı. After partide beraber eğlendi. Gecenin sonunda Hazal Subaşı’nın Cihangir’de kiraladığı öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu’nun eskiden ikamet ettiği lüks dairede bitti.
KONUŞMAMIZ LAZIM
Boğaz manzaralı lüks dairesinden öğlen saatlerinde çıkan çift, Cihangir’den Karaköy’e yürüdü. Birbirlerine aşk dolu sözler sarf eden ikili fotoğraflarının çekildiğini dahi fark edemedi. Kocaoğlu ve Subaşı çiftinin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmesi de dikkat çekti. Kocaoğlu ışıklardan geçecekleri sırada habercileri fark edince bir anda koşmaya başladı. Sevgilisine de koşmamız lazım diyerek seslendi. Gazetecilerin görüntü alamadığını düşünen ikili fotoğraflarının çekilmemesi için ilk buldukları taksiye atlayarak gözlerden kayboldu.
DİKKAT ÇEKEN YAŞ FARKI
Rıza Kocaoğlu (40) sevgilisi Hazal Subaşı ise (22) yaşında. Kocaoğlu’nun eski sevgilileriyle de aralarında yaş farkı bir hayli fazlaydı.