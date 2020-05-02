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Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı karantinayı birlikte geçiriyor
Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı karantinayı birlikte geçiriyor
Çukur dizisinin sevilen oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz aylarda Cihangir’de görüntülenmiş ve birlikte aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Mayıs 2020 - 13:16

Basın mensuplarından uzakta bir hayat yaşasa da, dizinin hayranları tarafından sıkı takibe alındılar. Hayranlar, iki ismin karantinayı birlikte geçirdiğini ortaya çıkardı. Çukur’un evden çekilen bölümlerinde Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı'nın önünden geçti ve bu görüntü izleyicilerin gözünden kaçmadı. En son Seferihisar Belediyesi için 23 Nisan'da “Evde Kal” videosu hazırlayan ikili aynı kütüphanenin önünde kayıt yaptı.

‘YAKINDA NİŞAN MI VAR?’

Bu görüntülerin hemen ardından Hazal Subaşı'nın annesi Rukiye Gençyiğit'in kızının doğum gününü nişan tepsisi ile kutlaması ise çarpıcı bir detaydı. Hayranlar, bu durumu “Annesinden onay çıktı, yakında nişan mı var acaba?“ diyerek yorumladı.

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