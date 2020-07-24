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Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı’dan aşk pozu
Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı’dan aşk pozu
Çukur dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.
Magazin 24 Temmuz 2020 - 15:37

Aşklarını kısa süre önce ilan eden oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, normalleşme süreciyle birlikte sezonu Çeşme’de açtı. Tatilin keyfini çıkaran çiftten Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu’yla karesini sosyal medya hesabından kalpler koyarak paylaştı.

Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin aşk pozuna beğeni yağdı.

Öte yandan oyuncu Rıza Kocaoğlu, sevgilisi ile geçtiğimiz haftalarda da Bodrum’da görüntülenmiş ve Kocaoğlu, aldığı kilolarla dikkat çekmişti.

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