Robbie Williams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü

Yeni şarkısı Can’t Stop Christmas (Noel’i Durduramazsınız) ile gündemde olan Robbie Williams, “Günde iki kez balık yiyordum ve doktorun şimdiye kadar gördüğü en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin” dedi.

Eşi Ayda Field’ın kendisini zorla doktora göndermesi nedeniyle teste girdiğini açıklayan Williams, “Tanrıya şükür! Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim” dedi.

Uzman diyetisyenler tarafından bölgesel zayıflama için önerilen balık diyeti, kış mevsiminde uygulandığı zaman yaza fit bir vücut ile girme imkanı sağladığı için kış aylarının en popüler zayıflama diyetlerinden birisidir.

Yapılan çalışmalardan elde edilen verilere göre, 100 gram pişmiş levrek 97 kalori, 18 gram protein, 2 gram yağ, 53 mg kolesterol içerirken, 100 gram pişmiş dana etinin 305 kalori, 25 gram protein, 21 gram yağ, 110 mg kolesterol içerdiği tespit edildi.