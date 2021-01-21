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Robbie Williams geceliği 150 bin TL’ye karantinada

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams corona virüsüne yakalandıktan sonra St. Barts'ta karantinaya girdi. Williams'ın ailesiyle birlikte kaldığı özel plajı olan villanın gecelik fiyatı 150 bin TL.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:51, 21/01/2021
Haberler Magazin
Robbie Williams geceliği 150 bin TL’ye karantinada

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığa yakalananlar arasına ünlü isimler de katılmayı sürdürüyor.

Yapılan testler sonucu corona virüsü olduğunu öğrenen İngiliz şarkıcı Robbie Williams kendini karantinaya aldı.

Virüse yakalanan bir kişiyle teması olduğu için izole olan 46 yaşındaki Williams, kısa süre sonra kendisinin de pozitif olduğunu öğrendi.

St. Barts Adası’nda Türk kökenli eşi Ayda Field ve çocukları Teddy, Coco, Charlton ve Beau ile lüks bir villa kiralayan Williams, adeta cennette karantinaya girdi.

Geceliği 15 bin sterlin (150 bin TL) olan villanın sonsuzluk havuzu ve kendine ait bir plajı da bulunuyor. 6 yatak odasına sahip villada aileye, özel bir kahya ve temizlikçinin de bulunduğu bir yardımcı ordusu hizmet ediyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:48,