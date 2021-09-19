Robbie Williams perili evini satıyor

Robbie Williams Wiltshire'daki evini, satın aldığı fiyattan 1,35 milyon sterlin daha ucuza satıyor. Bu indirimde, şarkıcının evi ürkütücü bulmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Robbie Williams 2009 yılında Compton Bassett House’u 8.1 milyon sterline satın aldı. Konut; bir helikopter hangarı, kapalı yüzme havuzu, eğlence kompleksi, tenis kortu ve bir tapınağı barındırırken, neredeyse 70 dönümlük bir bahçeye de sahip. Williams, satın almadan sonra konutta tam bir yenileme yapmak için Hotel du Vin’in ünlü mimarı Michael Phillips’i istihdam etti.

Williams evi için şu şekilde konuşuyor: “Compton Bassett House, ailemiz için mükemmel bir kaçış oldu. Ayda ve benim gerçekten aşık olduğumuz, bir çift olarak kök saldığımız ve gelecekteki ailemizi hayal ettiğimiz yer. Bahçeler ve ağaçlar sihirleriyle bizi büyüledi. Compton Bassett House, güzel duvarları içinde çok daha fazla kahkaha ve neşeyi hak eden kesinlikle aile dostu bir ev. Gelen alıcının da bizim kadar keyif alacağını umuyoruz.”

Bir zamanlar mimar Norman Foster’a ait olan mülk; şömineli rahat bir oturma odasına, eskimiş antika kilimlerle dekore edilmiş birkaç yatak odası süite, bir oturma odası olan ana süite, iki giyinme odasına ve iki banyoya sahip.

Williams, geçen yıl Instagram Live’da hayranlarına şunları söylemişti: “Çok, çok eski bir mülkümüz var. Şüphelendiğim bir odası var. Bana ürperti veriyor.”

Şarkıcı, daha sonra odada uyuyan çocuklarından Teddy’nin korktuğu için yatak odasını değiştirmek zorunda kaldığını anlattı. Williams, ilk kez evin korkutuculuğundan bahsetmiyor. Evin tarihi 1935’e kadar uzanıyor.

Williams, etkileyici bir küresel emlak portföyüne sahip. Şarkıcı, bir yeraltı yüzme havuzu için izin planlaması konusunda komşusu Led Zeppelin’in gitaristi Jimmy Page ile beş yıl boyunca anlaşmazlık yaşamıştı.

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