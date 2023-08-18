Robbie Williams Türkiye’de ilk kez konser verdi

'Let Me Entertain You', 'Rock DJ', 'Kids', 'She's The One', 'Feel' gibi onlarca hite imza atan İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi.

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Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olarak gösterilen Take That’den ayrılarak solo kariyerine devam eden ve Türkiye’de de çok sevilen Robbie Williams, Bodrum’da bir otelde sahne aldı.

Sahnede yaptığı konuşmada sanatçı, “32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim” ifadesini kullanarak, ‘Let Me Entertain You’ parçası ile konsere başladı.

Robbie Williams, 1 buçuk saatlik konser boyunca şarkı aralarında izleyicilerle sohbet etti.

“Bu benim Türkiye’deki ilk konserim” diyen Williams, henüz 16 yaşındayken 1990’lı yıllarda müziğe başladığı Take That grubu günlerinden videolar izletti ve espriler yaparak seyircileri güldürdü.

Konserde ayrıca ‘Strong’, ‘Come Undone’, ‘Don’t Look Back in Anger’, ‘Feel’, ‘Kids’ ve ‘Rock DJ’yi seslendiren Williams, hayatının en mutlu döneminde olduğunu açıkladı.

“GENÇKEN İKİ KURALIM VARDI”

Williams ,”Gençken iki kuralım vardı. Asla evlenmemek ve çocuk sahibi olmamaktı. Şimdi ise eşim Ayda ve dört çocuğumla hiç olmadığım kadar mutluyum” dedikten sonra ‘Love My Life’ şarkısını seyirciler arasında bulunan bir çifte ve oğullarına ithaf etti.

“BU YÜZDEN TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM”

İlk aranın ardından konserine ‘No Regrets’, ‘She’s the One’ ile devam eden sanatçı, veda şarkısı ‘Angels’ı eşi Ayda ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos’ta kaybettiği babasına adayarak, “Farkettim ki, eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum” diye konuştu.

Şarkıyı söylerken eşini telefonla arayan Robbie Williams, şarkıyı canlı olarak dinletti.

MÜTEVAZI KULİS İSTEKLERİ

49 yaşındaki şarkıcı, mütevazı istekleriyle organizasyon ekibini ve konaklayacağı otelin yetkililerini şaşırtmıştı. Konserden önce hafif bir akşam yemeği, konser sonrası için de suşi talebinde bulunan Robbie Williams’ın meyve, sakız, badem sütü, bitki çayı gibi atıştırmalıklar istediği biliniyor. (AA)