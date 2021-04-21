Rober Hatemo’nun pişmanlığı

Rober Hatemo, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk oldu. Hatemo, müzik kariyerinden, özel hayatına dair birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Rober Hatemo’nun açıklamalarından satır başları:

“Dedemin çok özel bir yeri var hayatımda… Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde de ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım…”

“DEDEMİN ÖLÜMÜNDE İSTEDİĞİM KADAR YANINDA OLAMADIM”

“Gençken insan her zaman doğruları yapamayabiliyor. ‘Daha çok vakit ayırmalıydım’ diye düşünüyorum şimdi ama yapamadım o zaman… Tabii ki dedeme sonsuz vakit ayırdım, güzel şeyler yaptık beraber ama ölümünde istediğim kadar yanında olamadım.”

“Dedemle Taksim-Beyoğlu’nda üç katlı Rum evlerinde büyüdüm. En alt katta mutfak vardı orada dedemin müzik aletleri vardı. Ne iş gelirse ona gidiyorduk, televizyonlarda da çıktı o dönem… Orkestra şefliği yaptı. Dedem çok beğenirdi benim şarkı söylememi ‘Benim diyen solist senin gibi mikrofon tutamaz’ derdi. Kendisi enteresan bir adamdı üç dil biliyordu. Çalmadığı enstrüman yoktu.”

“BABAM KUYUMCUYDU”

“Bir gün ben de dedemle Aksaray’da bir otele gittim şarkı söyledim. Oranın yetkilisi aradı ‘Müşteriler seni istiyor, çok beğendiler’ dedi. Babam da istemiyor, onun mesleğini yapmamı istiyordu. Kuyumcuydu kendisi, onu da yaptım tabii.. Ama ben babamı dinlemedim dedemle kaçıp gittim şarkı söylemeye. Müzikle, sosyal hayatla alakalı bir şeyler öğreten kişi dedem oldu.”

“KENDİME BİR YIL SÜRE VERDİM”

“Askerden sonra kendime söz verdim bir yıl içinde müzisyen olamazsam bırakıp baba mesleği kuyumculuğa dönecektim. Derdim ünlü olmak değildi. Tek derdim şarkı söylemekti. Ünlü olduğumda da şaşırmadım olması gereken oldu. Bir yılın sonunda benim ‘Esmer’ adlı albümüm çıktı. Askerden geldikten sonra babam ‘Büyüdün artık işlerine bak’ dedi. ‘Büyüdün’ dedi ama ben daha 21 yaşında bir adamdım. Çok dominant bir adamdı sıkıntı verirdi. Zor ve yoran bir adamdı…”

“HASTALIK SÜRECİM OLDU”

“2010 ile 2015 arası bir düşüş dönemi, hastalıklar yaşadım. Ölümden döndüm. Herkesin hayatında oluyor böyle şeyler. 2015’ten sonra tekrar toparlamaya başladım ‘Papucumun Dünyası’ albümünden sonra her şey iyi gidiyordu araya corona girdi. İki sene kadar rahatsızlık yaşadım. Ülser gibi bir şeydi ama bayağı büyük yaralar vardı. Doktor ‘Üzüntüden uzak duracaksın’ dedi. Bir süre diyetim vardı, psikolojik tedavi gördüm.”

“DOST KAZIĞI YEDİM”

“2010 yılında spora başladım. Spor salonuna ortak oldum. Her ortaklıkta olduğu gibi bir arkadaş kazığı yedim. O da beni çok üzmüştü.”