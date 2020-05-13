Robert De Niro’dan Trump’a sert sözler: Beyaz Saray’da ‘deli’ gibi davranıyor

Hollywood'un usta oyuncularından Robert De Niro, katıldığı bir televizyon programında şimdilerde corona virüsü salgınının merkezi haline gelen Amerika'daki durumu değerlendirdi ve Başkan Trump'ı sert sözlerle suçladı.

Hollywood yıldızı Robert De Niro, Donald Trump ile seçim döneminde yaşadığı kavgaları yaptığı açıklamalarla yeniden başlattı. Usta oyuncu Başkan Trump’un corona virüsü salgını yüzünden kaç kişinin öldüğünü umursamadığını söyledi.

Oscar ödüllü aktör (76), De Niro yaptığı açıklamalarla şimdilerde Trump’un sağlık politikalarını en yakından takip eden ve eleştiren isimler arasında yer alıyor. Salı akşamı itibariyle ABD’de corona virüsü kaynaklı ölüm sayısı 82 binin üzerine çıkarken ülkeden gelen kötü haberler Trump yönetiminin bu konuda doğru adımları atamadığını gösteriyor.

Başkan Donald Trump’a bu tarz eleştirileri en yüksek sesle dile getiren isimlerin başında ise Hollywood oyuncusu Robert De Niro yer alıyor. Usta oyuncu dün akşam katıldığı bir canlı yayında yine virüsle ilgili konuştu ve ABD yönetimini eleştirdi. Salgının en yoğun şekilde etkilediği New York’ta ev karantinasını sürdüren De Niro, ABD Başkanı’nın corona virüsü salgını yüzünden Amerika’da kaç kişinin öldüğünü umursamadığını ve Saray’da adeta bir ‘deli’ gibi hareket ettiğini söyledi.