Robert Downey Jr., Avengers: Endgame filmindeki rol arkadaşı Josh Brolin’in doğum gününü kutladı

Dünyaca ünlü oyuncu Robert Downey Jr., Instagram hesabından yaptığı bir video ile tebessüm ettirdi. Avengers: Endgame filminde Thanos'u canlandıran Josh Brolin'in doğum gününü bu eğlenceli görüntülerle kutlayan Jr.'ın videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi...

Robert Downey Jr., sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile herkesi güldürdü. Jr., geçen yıl çekilen Avengers: Endgame filminin setinde, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Chris Pratt, Chadwick Boseman ve diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte Thanos’u canlandıran Josh Brolin’in doğum gününü eğlenceli bir video ile kutladı.

Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi, binlerce yorum yapıldı. Paylaşımın en dikkat çeken ismi ise Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth oldu. Ünlü oyuncu ‘Happy Birthday’ şarkısında yaptığı dans ve sempatik tavırlarıyla tebessüm ettirdi…