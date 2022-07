Robert Downey Jr.’dan gözden düşen oyuncu Armie Hammer’a maddi destek

Iron Man olarak Marvel Sinema Evreni'nde yıldızı parlayan Robert Downey Jr.'un bu defa da gerçek hayattaki kahramanlığı konuşuluyor. Deneyimli oyuncunun, Armie Hammer'ı finanasal olarak desteklediği söyleniyor.

Eğlence dünyasından haberler paylaşan Page Six’in yeni haberine göre; geçtiğimiz yıllarda cinsel taciz, yamyamlık gibi iddialarla gündeme gelerek gözden düşen oyuncu Armie Hammer’ın Robert Downey Jr. tarafından desteklendiği söyleniyor.

Beni Adınla Çağır, Nil’de Ölüm, The Man From U.N.C.L.E, Maskeli Süvari gibi yapımlarla öne çıkan Armie Hammer’ın Florida’daki rehabilitasyon merkezi The Guest House’daki altı aylık konaklama ücretinin Robert Downey Jr. tarafından sessizce ödendiği söyleniyor.

Hammer, 10 yıllık eşinden ayrıldıktan sonra 24 yaşındaki genç bir kadına tecavüz etmek, eski sevgilisine kaburgalarını kırıp barbeküde pişirmek istediğini söylemek gibi iddiaların gölgesinde kaldı. Hammer’dan boşanan eşi Elizabeth Chambers, iddiaların ortaya çıktığı dönemde şunları yazmıştı:

“Haftalardır, olan her şeyi sindirmeye çalışıyorum. Şok oldum, kalbim kırıldı ve harap oldum. Kalp kırıklığı bir yana, dinliyorum ve bu hassas konularda kendimi dinlemeye ve eğitmeye devam edeceğim. Herhangi bir saldırı veya istismar mağdurunu destekliyorum ve bu acıyı yaşayan herkesi, iyileşmesi gereken yardımı aramaya çağırıyorum.”

Hammer’ın geçtiğimiz haftalarda da bir otelde çalıştığı iddia edilmişti.

