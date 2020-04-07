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Robert F. Kennedy’nin torunun cansız bedeni bulundu
Robert F. Kennedy’nin torunun cansız bedeni bulundu
Robert F. Kennedy’nin torunu Maeve Kennedy McKean'in cansız bedeni bulundu
Magazin 7 Nisan 2020 - 13:32

ABD’nin eski Başkanı John F. Kennedy ailesinden eski Maryland Vali Yardımcısı Kathleen Kennedy Townsend’in kızı Maeve ve torunu Gideon, Chesapeake Körfezi’nde kano yaparken kaybolmuştu. ABD medyası geçen perşembe günü Maryland eyaletindeki Chesapeake Körfezi’nde kano yaparken 8 yaşındaki oğlu Gideon’la birlikte kaybolan Maeve Kennedy McKean’in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

CANSIZ BEDENİNİN BULUNDUĞU AÇIKLANDI

ABD eski Başkanı John Kennedy ailesinin iki üyesi geçtiğimiz hafta ülkenin Maryland eyaleti açıklarındaki Chesapeake Körfezi’nde kano gezisi sırasında kayboldu. Robert F. Kennedy´nin torunu Maeve Kennedy McKean ve Maeve’nin 8 yaşındaki çocukları Gideon’dan kötü haber geldi. Gideo’nun cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

DALGIÇLAR TARAFINDAN BULUNDU

Arama ekibinin havadan gözlem çalışmalarının yanı sıra su altı radarı teknolojisini kullanarak bedeni tespit ettiği aktarıldı. McKean’in cansız bedeninin, annesi eski Maryland Eyaleti Vali Yardımcısı Kathleen Kennedy Townsend’in evinin körfez kıyısındaki evinden birkaç kilometre açıkta dalgıçlar tarafından bulunduğu açıklandı.

AKINTIYA KAPILDI

ABD medyası trajediden önce ailenin corona virüsü salgını sırasında evde kendilerini karantinaya aldığını da belirtti. Polis, anne ve oğlunun suya kaçan bir topu almak için körfezde açıldığını ancak güçlü akıntı ve rüzgar nedeniyle kıyıya geri dönemediğini düşünüyor.  Maeve McKean kamu sağlığı ve insan hakları alanında avukatlık yapıyordu. ABD medyası 8 yaşındaki Gideon’un bugün defnedileceğini kaydetti.
(DHA)

FOTO:DHA

Son güncelleme: 13:38 - 07.04.2020
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