Robinson Crusoe ve Cuma filminin konusu ne? Robinson Crusoe ve Cuma oyuncuları kimler?

Robinson Crusoe ve Cuma filminin konusu ne? Robinson Crusoe ve Cuma oyuncuları kimler?

Robinson Crusoe ve Cuma bir komedi filmidir. Başrollerinde Serhat Mustafa Kılıç, John Nyambi, Beyti Engin ve Damla Debre yer alıyor, filmin yönetmenliğini yapan Gürcan Yurt yapıyor. İşte Robinson Crusoe ve Cuma filmi hakkında merak edilen ayrıntılar...

17 yıllık mizah serisi olan Robinson Crusoe ve Cuma’dan uyarlanan filmin yönetmeni ve senaristi de karikatürist Gürcan Yurt. Başrollerinde Serhat Kılıç, John Nyambi, Beyti Engin gibi oyuncuların olduğu film ikilinin hikayesini sinemaya taşıyan ilk yapım.

ROBİNSON CRUSOE VE CUMA FİLMİNİN KONUSU

Issız adaya düşüşünün 15. yılını kutlayan Robinson Crusoe ve Cuma’nın yalnızlığı ve sıkıntıları tavana vurmuşken, ada sahiline yanaşan bir gemi tüm rutinlerini bozar! Viktor ismindeki bu yabancı gemisine doldurduğu hayvanlarla ve biri evlatlık diğeri öz iki kızıyla, yozlaşan dünyadan kaçmak için ikilinin adasını seçer! Robinson ve Cuma konuklarını seve seve adaya kabul ederken, tek düze hayatları da oldukça renklenecektir!