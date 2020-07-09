Robocop filmi kaç yılında çekilmiştir? Robocop konusu ne, oyuncuları kim?

Adalet için savaşan Robocop, yeniden çekim olarak sinema ekranlarında. Kadrosundaki birbirinden ünlü isimlerle dikkatleri üzerine çeken Robocop, bu akşam SHOW TV ekranlarında olacak. İşte Robocop filminin konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Jose Padilha'nın yaptığı ve 2014 yılında vizyona giren Robocop, kadrosunda bulunan Gary Oldman, Michael Keaton gibi ünlü isimlerle dikkat çeken bir film. İşte Robocop filmi ile ilgili tüm detaylar…

ROBOCOP KONUSU

Yıl 2028’dir ve robot teknolojisinde dünya lideri OmniCorp, şirkete milyarlar akıtmak için altın bir fırsat görür. Detroit’teki suç dalgasının önüne geçmeye çalışan polis Alex Murphy ağır yaralanınca, OmniCorp kısmen insan, kısmen robot bir polis memuru yaratma şansını yakalar. OmniCorp her şehirde bir RoboCop hayal etmektedir ve programın başarılı olması için engel tanımayacaktır. Fakat o makinenin içinde hâlâ adalet için savaşan bir insan vardır.

ROBOCOP OYUNCULARI

Joel Kinnaman – Alex Murphy / RoboCop

Gary Oldman – Dr. Dennett Norton

Michael Keaton – Raymond Sellars

Abbie Cornish – Clara Murphy

Jackie Earle Haley – Rick Mattox

Michael Kenneth Williams – Jack Lewis

Jennifer Ehle – Liz Kline

Jay Baruchel – Tom Pope

Marianne Jean-Baptiste – Chief Karen Dean

Samuel L. Jackson – Pat Novak