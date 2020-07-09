Robocop filmi kaç yılında çekilmiştir? Robocop konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Jose Padilha'nın yaptığı ve 2014 yılında vizyona giren Robocop, kadrosunda bulunan Gary Oldman, Michael Keaton gibi ünlü isimlerle dikkat çeken bir film. İşte Robocop filmi ile ilgili tüm detaylar…
ROBOCOP KONUSU
Yıl 2028’dir ve robot teknolojisinde dünya lideri OmniCorp, şirkete milyarlar akıtmak için altın bir fırsat görür. Detroit’teki suç dalgasının önüne geçmeye çalışan polis Alex Murphy ağır yaralanınca, OmniCorp kısmen insan, kısmen robot bir polis memuru yaratma şansını yakalar. OmniCorp her şehirde bir RoboCop hayal etmektedir ve programın başarılı olması için engel tanımayacaktır. Fakat o makinenin içinde hâlâ adalet için savaşan bir insan vardır.
ROBOCOP OYUNCULARI
Joel Kinnaman – Alex Murphy / RoboCop
Gary Oldman – Dr. Dennett Norton
Michael Keaton – Raymond Sellars
Abbie Cornish – Clara Murphy
Jackie Earle Haley – Rick Mattox
Michael Kenneth Williams – Jack Lewis
Jennifer Ehle – Liz Kline
Jay Baruchel – Tom Pope
Marianne Jean-Baptiste – Chief Karen Dean
Samuel L. Jackson – Pat Novak