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Komedyen Rock’tan Trump yorumu: Kalbim Covid’le
Komedyen Rock’tan Trump yorumu: Kalbim Covid’le
Komedyen Chris Rock, Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşmaktan çekinmeyerek, "Kalbim seninle Covid" esprisini yaptı
Magazin 5 Ekim 2020 - 09:09

Saturday Night Live (SNL) televizyon programı, corona virüsü pandemisinin, ekibi evden oynamak zorunda bırakmasından bu yana ilk kez meşhur stüdyosuna geri dönerken, Chris Rock da ilk bölümün sunucusu olmaktan çekinmedi.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre açılış skecinin ardından sahnede beliren Rock’ın “Başkan Trump, Covid tanısıyla hastanede… Ve kalbim seninle Covid” sözlerine seyirciler kahkaha ve alkışlarla karşılık verdi.

Donald Trump

Şovun “Weekend Update” (Haftasonu Haberleri) kısmında Colin Jost şöyle bir espri yaptı:

“Trump’tan nefret ettiği açık olan tüm bu insanların ‘Geçmiş olsun’ dediğini görmek çok garip. Sanırım pek çoğu, ilk dilekleri gerçekleştiği için suçlu.”

Ardından Michael Che şunu ekledi:

“Elbette, başkanın ölmesini istemiyorum. Açıkçası kendisine çok uzun bir iyileşme süreci diliyorum.”

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Son güncelleme: 09:12 - 05.10.2020
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