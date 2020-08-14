Rocky 2 konusu ve oyuncu kadrosu… Rocky 2 ne zaman çekildi?

Rocky 2 konusu ve oyuncu kadrosu… Rocky 2 ne zaman çekildi?

Boks tutkunlarının favori filmleri arasında yer alan Rocky serisinin 2. filmi olan Rocky 2, 1979 yılında çekilmiş olmasına rağmen izleyici tarafından ilgi görmeyi sürdürüyor. İşte Rocky 2 konusu ve oyuncu kadrosu...

Kurgusal bir boksör olan Rocky Balboa’nın hayatını ele alan serinin ikinci filmi olna Rocky 2’nin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…

ROCKY 2 KONUSU

Adı sanı duyulmamış amatör boksör Rocky Balboa, Dünya Ağırsiklet Güreş Şampiyonu Apollo Creed’i devirerek herkesi şaşkınlığa sürüklemiş, iyi paralar kazanmakla birlikte, adının da duyulmasını sağlamıştır.

Maçın fırtınalarının ardından kendisini konforlu aile yaşantısına veren Rocky, Creed’in yeni bir maç teklifini reddemez, ve yüzyılın rövanşı için geri sayım başlar.

ROCKY 2 OYUNCULARI

Sylvester Stallone

Rolü : Rocky Balboa

Talia Shire

Rolü : Adrian

Burt Young

Rolü : Paulie

Carl Weathers

Rolü : Apollo Creed