Rocky 2 konusu ve oyuncu kadrosu… Rocky 2 ne zaman çekildi?
Kurgusal bir boksör olan Rocky Balboa’nın hayatını ele alan serinin ikinci filmi olna Rocky 2’nin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…
ROCKY 2 KONUSU
Adı sanı duyulmamış amatör boksör Rocky Balboa, Dünya Ağırsiklet Güreş Şampiyonu Apollo Creed’i devirerek herkesi şaşkınlığa sürüklemiş, iyi paralar kazanmakla birlikte, adının da duyulmasını sağlamıştır.
Maçın fırtınalarının ardından kendisini konforlu aile yaşantısına veren Rocky, Creed’in yeni bir maç teklifini reddemez, ve yüzyılın rövanşı için geri sayım başlar.
ROCKY 2 OYUNCULARI
Sylvester Stallone
Rolü : Rocky Balboa
Talia Shire
Rolü : Adrian
Burt Young
Rolü : Paulie
Carl Weathers
Rolü : Apollo Creed