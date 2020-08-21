Rocky 3 filmi kaç yılında çekilmiştir? Rocky 3 konusu ve oyuncuları…

Sinema tarihinin en sevilen seri filmlerinden biri olan Rocky, üçüncü filmi ile bu akşam ekranlarda olacak. Rocky, yakın dostu Creed ile tekrardan çalışmalara başlıyor. İşte Rocky 3 filmi ile ilgili tüm bilgiler…

Sylvester Stallone'nin unutulmaz eseri Rocky'nin üçüncü filmi ilk kez 1982 yılında vizyona girmiştir. Bu akşam Türk televizyon ekranlarında olacak Rocky 3 ile ilgili internette aramalar çoğaldı. İşte Rocky 3 konusu ve oyuncuları…

ROCKY 3 KONUSU

Kısa bir süre sonra Rocky’e yeni rakipler çıkmaya başlar. Clubber Lang tarafından kavgaya çağrılan ve ardından Lang tarafından yenilen Rocky, yeni bir maç için çalışmaya başlar. Kendisini çalıştıran Mickey’i kaybettiği için, yakın dostu Creed onu çalıştırmaya başlar.

ROCKY 3 OYUNCULARI

Sylvester Stallone

Talia Shire

Burt Young

Carl Weathers

Burgess Meredith