Rocky 3 filmi kaç yılında çekilmiştir? Rocky 3 konusu ve oyuncuları…
Sylvester Stallone'nin unutulmaz eseri Rocky'nin üçüncü filmi ilk kez 1982 yılında vizyona girmiştir. Bu akşam Türk televizyon ekranlarında olacak Rocky 3 ile ilgili internette aramalar çoğaldı. İşte Rocky 3 konusu ve oyuncuları…
ROCKY 3 KONUSU
Kısa bir süre sonra Rocky’e yeni rakipler çıkmaya başlar. Clubber Lang tarafından kavgaya çağrılan ve ardından Lang tarafından yenilen Rocky, yeni bir maç için çalışmaya başlar. Kendisini çalıştıran Mickey’i kaybettiği için, yakın dostu Creed onu çalıştırmaya başlar.
ROCKY 3 OYUNCULARI
Sylvester Stallone
Talia Shire
Burt Young
Carl Weathers
Burgess Meredith