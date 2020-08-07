Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Rocky filminin konusu ve oyuncu kadrosu… Rocky’de kimler oynuyor?
Rocky filminin konusu ve oyuncu kadrosu… Rocky’de kimler oynuyor?
Rocky kültleşmiş filmler arasında yer alıyor. 1976 yılında izleyiciyle buluşmuş olmasına rağmen Rocky filmi ilgi görmeye devam ediyor. İşte unutulmaz Rocky sersinin ilk filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Magazin 7 Ağustos 2020 - 15:13

Rocky serisi birçok kişinin unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Rocky filminin vizyon tarihinin üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen ilgi çekiyor. İşte konusu ve oyuncularına dair detaylar…

ROCKY KONUSU

Rock filminde baş karakter olan Rocky Balboa boş zamanlarında yaşadığı küçük şehrin yerel kulüplerinden birinde boks yapan amatör bir boksördür. Amerika’da yeni yılın boks maçlarının programları tamamlanmak üzeredir, ancak Apollo Creed isimli yenilmez boksör sakatlanmıştır. Bu başarılı boksörün önerisi üzerine turnuvaya adı duyulmamış amatör bir boksör alınacaktır. Bu isim de Rocky’den başkası değildir. Rocky artık yılın en önemli maçının aktörlerinden biridir ve bu zorlu hazırlanma sürecinde en büyük yardımcısı antrenörü Mickey ve büyük aşkı Adrian olacaktır.

ROCKY OYUNCULARI

Sylvester Stallone
Rolü : Rocky Balboa

Talia Shire
Rolü : Adrian Pennino

Burt Young
Rolü : Paulie Pennino

Carl Weathers
Rolü : Apollo Creed

Etiketler