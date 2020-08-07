Rocky filminin konusu ve oyuncu kadrosu… Rocky’de kimler oynuyor?

Rocky kültleşmiş filmler arasında yer alıyor. 1976 yılında izleyiciyle buluşmuş olmasına rağmen Rocky filmi ilgi görmeye devam ediyor. İşte unutulmaz Rocky sersinin ilk filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Rocky serisi birçok kişinin unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Rocky filminin vizyon tarihinin üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen ilgi çekiyor. İşte konusu ve oyuncularına dair detaylar…

ROCKY KONUSU

Rock filminde baş karakter olan Rocky Balboa boş zamanlarında yaşadığı küçük şehrin yerel kulüplerinden birinde boks yapan amatör bir boksördür. Amerika’da yeni yılın boks maçlarının programları tamamlanmak üzeredir, ancak Apollo Creed isimli yenilmez boksör sakatlanmıştır. Bu başarılı boksörün önerisi üzerine turnuvaya adı duyulmamış amatör bir boksör alınacaktır. Bu isim de Rocky’den başkası değildir. Rocky artık yılın en önemli maçının aktörlerinden biridir ve bu zorlu hazırlanma sürecinde en büyük yardımcısı antrenörü Mickey ve büyük aşkı Adrian olacaktır.

ROCKY OYUNCULARI

Sylvester Stallone

Rolü : Rocky Balboa

Talia Shire

Rolü : Adrian Pennino

Burt Young

Rolü : Paulie Pennino

Carl Weathers

Rolü : Apollo Creed