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Rod Stewart, karantina günlerini tek başına plajda geçiriyor
Rod Stewart, karantina günlerini tek başına plajda geçiriyor
Tüm zamanların en çok satan müzisyenlerinden biri olan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Rod Stewart, karantina günlerini plajda tek başına geçiriyor.
Magazin 17 Nisan 2020 - 16:16

Rod Stewart, corona virüsü salgınında, karantina günlerini tek başına geçiriyor.

İngiliz müzisyen, ABD’nin Florida eyaletindeki West Palm Beach bölgesinde sahilde güneşlenirken görüntülendi.

Backgrid USA

Herkesin evde izolasyonu sağlamak için sokağa çıkmamaya özen gösterdiği bu günlerde 75 yaşındaki müzisyeni plajda tek başına olması dikkat çekti.

Backgrid USA

Stewart geçen hafta, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Global Citizen adlı kuruluş yararına düzenlenen Together at Home etkinliğine katılmış, evinden mini bir konser vermişti.