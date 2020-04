Rod Stewart, karantina günlerini tek başına plajda geçiriyor

Rod Stewart, corona virüsü salgınında, karantina günlerini tek başına geçiriyor.

İngiliz müzisyen, ABD’nin Florida eyaletindeki West Palm Beach bölgesinde sahilde güneşlenirken görüntülendi.

Herkesin evde izolasyonu sağlamak için sokağa çıkmamaya özen gösterdiği bu günlerde 75 yaşındaki müzisyeni plajda tek başına olması dikkat çekti.

Stewart geçen hafta, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Global Citizen adlı kuruluş yararına düzenlenen Together at Home etkinliğine katılmış, evinden mini bir konser vermişti.