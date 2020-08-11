Rojda Demirer: Bana yaşattığın her şey için…

Rojda Demirer: Bana yaşattığın her şey için…

Oyuncu Rojda Demirer, karantina dönemini birlikte geçirdiği ve şimdi de tatil yaptığı voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak'ın doğum gününü son derece özel satırlarla kutladı.

Herkesi evine kapatan corona virüsü salgını bazı ilişkilerin yıpranmasına neden olurken bazılarının da güçlenmesine yol açtı. Karantina dönemini sevgilisi Ulaş Kıyak ile geçiren ve evinde yaptığı spor etkinliklerini takipçileri ile paylaşan Rojda, karantina sonrasında soluğu tatil beldesinde aldı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte yaptığı tatile dair bol miktarda paylaşımda bulunan Demirer, son olarak Kıyak’ın yeni yaşını kutladı.

Bu özel gün son derece anlamlı satırlar seçen Rojda Demirer şunları yazdı:

*Bugünkü “iyi ki “en büyük en derin en coşkulu olanından “hayatta hep ruhunuza yatırım yapın çünkü her şeyin sonu geldiğinde yanınızda sadece onu götüreceksiniz “diye bir şey okumuştum günün birinde… o kadar doğru ki…

*Yaşanan koşturmacalar, hırslar, gösteriş merakı , egolar ile aslında insanoğlu hayatı, mutluluğunu, gerçekliğini, maneviyatını es geçiyor.

*Önemli olan bunları ıskalamadan hayat telaşına kapılmadan sakin kalmak, an'da kalmak, yaşadığın hayatta ”gerçekten mutlu muyum” sorusuna cevabı dürüstçe verebilmek ve kendimizi kandırmadan sadece ruhumuzu mutluluğa saldığımız bir ömür geçirebilmek aslında, ben seninle tam da bunu yaşıyorum sevgilim beraberken ağız dolusu gülebildiğimiz, içimizdeki çocuğu fütursuzca salabildiğimiz, sonsuz bir huzur, güven ve aşkla birbirimize sarılabildiğimiz için ne mutlu bize…

*İyi ki doğdun iyi ki birbirimizi bulduk bana yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Birlikte nice senelerimize seni çok seviyorum