Rojda Demirer: Bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim

Rojda Demirer: Bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim

Oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabından karantina dönemini de birlikte geçirdiği sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikteliğinin ilk yılını kutladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden karantina dönemi boyunca birlikte olduğu sevgilisi Ulaş Kıyak ile çekilmiş video ve fotoğraflarını paylaşan Demirer, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sevgilisi Ulaş’la tatile çıkmıştı.

Sevgilisi ile romantik bir tatil geçiren Rojda Demirer, buradan yaptığı paylaşımla ilişkilerinin ilk yılını da kutladı.

Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazdı:

“Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni çoook seviyorum nice seneleremize”