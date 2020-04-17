Rojda Demirer: Hevesimi burada gidereyim

Karantina günlerini sporcu sevgilisi ile birlikte geçiren oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her zaman ilgi duyduğu görüntüye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Pek çok insandan farklı olarak yüzünde çillerin bulunmasını isteyen oyuncu Rojda Demirer, bu görüntüye filtreler yardımıyla kavuştu. Karantina günlerini sporcu sevgilisi ile birlikte geçiren ve yoğun bir çalışma temposu içerisinde vakit geçiren Rojda zaman zaman özlemini duyduğu şeyleri yapma fırsatı da buluyor.

Güzel oyuncu telefon uygulamasının filtreleri üzerinden her zaman sahip olmak istediği çillerine kavuşmuş ve bu anı ölümsüzleştirerek takipçileriyle paylaşmış. Rojda Demirer bu paylaşımının altına şunları yazmış:

“Hep çilleri olmasını isteyen biri olarak bunu story de harcamaya gönlüm razı olmadı gördüğüm en doğal çil efekti için teşekkür ederim Instagram efektleri en azından bakıp bakıp hevesimi burada gidereyim”