Rojda Demirer: Kendi inancından olmayana…

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Rojda Demirer, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden… Gündelik hayatına dair yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Demirer, zaman zaman da önemli mesajlar içeren paylaşımlarda bulunuyor. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının da maneviyatına uygun satırlar paylaşan Rojda Demirer şunları yazdı: “Herkesin sınırlarını bilip, inancının özünü kavrayıp, dayatmalarda bulunmadan onu kendi ruhunda yaşadığı, kendi inancından (sadece dinen diil fikren de)olmayana saygı duyup, sevgi ve hoşgörü ile yaklaştığı bir hafta ve hatta bir ömür dilerim”