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Rojda Demirer teftişte
Rojda Demirer teftişte
Oyuncu Rojda Demirer, önceki gün annesiyle birlikte Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere takıldı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de sahibi olduğu standa uğrayıp personelleriyle toplantı yapan Demirer, daha sonra annesiyle baş başa kahve içip sohbet etti.
Emre ÇEVİK
Magazin 7 Eylül 2019 - 16:19

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Rojda Demirer, sahibi olduğu mekanı teftiş etti. Oyuncu daha sonra annesiyle birlikte kahve içerken  basın mensupları tarafından görüntülendi. Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi samimi cevaplar veren Rojda Demirer, “Bildiğiniz gibi dizi daha yeni bitti. Bir süre gelen teklifleri değerlendirip doğru projeyi bulana kadar bekleyeceğim. İnternet dizisi olursa tabi ki daha iyi olur. Kendi dükkanıma da zaman ayırmış olurum” diye konuştu.