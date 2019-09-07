Rojda Demirer teftişte

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Rojda Demirer, sahibi olduğu mekanı teftiş etti. Oyuncu daha sonra annesiyle birlikte kahve içerken basın mensupları tarafından görüntülendi. Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi samimi cevaplar veren Rojda Demirer, “Bildiğiniz gibi dizi daha yeni bitti. Bir süre gelen teklifleri değerlendirip doğru projeyi bulana kadar bekleyeceğim. İnternet dizisi olursa tabi ki daha iyi olur. Kendi dükkanıma da zaman ayırmış olurum” diye konuştu.