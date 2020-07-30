Rojda Demirer yakın arkadaşı Yeşim Ceren Bozoğlu’nun doğum gününü kutladı

Her ne kadar oyunculuk sektöründeki dostlukların samimi olmadığı yazılıp çizilse de oyuncu Rojda Demirer sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü kutlaması ile bunun her zaman öyle olmadığını gösterdi.

Yakın arkadaşı Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni yaşını ilk olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlayan Rojda Demirer yazdıklarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Birlikte çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir kolajı sevenlerinin beğenisine sunan Rojda Demirer bu kareler için şu satırları uygun gördü:

“4 yapraklı yonca'mızın Yeşo'su doğmuş… her zaman her koşulda (ayakta patik üstte pijama da olsa) en havalımızdır o …eda, işve sonradan değil doğuştan olurun ayaklı örneği, enerji yumağı, akıl hocamız… seni çoook seviyorum yeşooom”