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Rojda’nın en büyük karantina şansı…
Rojda’nın en büyük karantina şansı…
Fenerbahçeli voleybolcu Ulaş Kıyak ile yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir karantina göndermesinde bulundu.
Magazin 11 Nisan 2020 - 10:54

Güzel oyuncu Rojda Demirer, ev karantinası günlerini sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikte geçiriyor. Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunan Demirer, yaptığı son paylaşımda profesyonel bir sporcu ile sevgili olmanın faydaları üzerine bir göndermede bulundu.

Instagram hesabı üzerinden spor yaparken çekilmiş görüntülerini paylaşan Demirer, bu karelerin altına:

“Karantinamın en büyük şansı profesyonel bir sporcuyla karantinada kalmak gibisi yok” notunu düştü.

Son güncelleme: 10:55 - 11.04.2020
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