Rojda’nın en büyük karantina şansı…
Güzel oyuncu Rojda Demirer, ev karantinası günlerini sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikte geçiriyor. Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunan Demirer, yaptığı son paylaşımda profesyonel bir sporcu ile sevgili olmanın faydaları üzerine bir göndermede bulundu.
Instagram hesabı üzerinden spor yaparken çekilmiş görüntülerini paylaşan Demirer, bu karelerin altına:
“Karantinamın en büyük şansı profesyonel bir sporcuyla karantinada kalmak gibisi yok” notunu düştü.