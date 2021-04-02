Rojin Haspolat’tan Ozan Tufan’a: Beni böyle sevdiğin için çok şanslıyım

Futbolcu Ozan Tufan ile dünyaevine giren Rojin Haspolat düğün sonrası sosyal medya hesaplarından soyadını değiştirdi. Ardından bir mesaj yayınlayan Rojin Haspolat yeni fotoğrafları da yayınladı.

Rojin Haspolat şu ifadeleri kullandı: “Çok uzun zamandır heyecanını yaşadık, aylarca hayalini kurduk ve kendimize bir başlangıç seçtik.”

“Her zaman olduğu gibi, bu gün de yanımızda olan baştacı ailelerimiz, güzel dostlarımız, bu günümüze şahitlik ederek bize onur veren Sayın Ali Koç, Sayın Nihat Özdemir, Sayın Mehmet Akif Üstündağ, Sayın Emre Belözoğlu ve Sayın Ethem Sancak beyefendilere sonsuz teşekkür ederiz.”

“Bu özel günü baştan aşağı en ince detayına kadar bize hazırlayan, aylarca sabahlara kadar telefonlarıma maruz kalan ama asla isyan etmeyen, bu zor günlerde üst seviyede sağlık önlemlerini alarak her bir çalışan ve misafirlerin Covid testleriyle ilgilenip bizlere güvenli bir alan yaratan, salonu ilk gördüğümde göz yaşlarımı tutamamama sebep olan, ‘Ben yıldızlı bir gökyüzü altında, güzel kokan çiçeklerin arasında evlenmeyi hayal etmiştim’ dediğimde; “Sana daha güzelini yapacağım” diyen ve de yapan canım Güliz Avşar ve ekibi iyi ki ama iyi ki varsınız iyi ki tanıdım sizleri, sanatınıza saygım sonsuz, çok teşekkürler!”

“Güler yüzlü ekibiyle, üst düzey güvenlik ve sağlık önlemleriyle, etkinlikte yer alan ve bizlerle ilgilenen tüm çalışanlarını teste tabi tutarak bizleri çok rahat ettirerek çok güzel ağırlayan Çırağan’a en çok da sevgili eşim Ozan’a teşekkür ederim, beni böylesine güzel sevdiği için. Senin kalbini en iyi bilen biri olarak, çok şanslıyım! İyi ki sen.”

Çiftin düğününden yansıyan diğer kareler:







