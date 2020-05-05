Roma bu akşam var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman?

Roma bu akşam var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamlarının Show TV ekranlarındaki sevilen dizisi Ramo bu akşam var mı? Ramo dizisinin sevenleri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Ramo son bölümde ne olmuştu? İşte ayrıntılar…

Türkiye'de birçok dizinin olduğu gibi Ramo'nun da setlerine corona virüsü arası geldi. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Show Tv ekranlarında bu akşam aynı saatte Güldür Güldür Show ekranlarda olacak. Peki Ramo yeni bölüm ne zaman?

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV'den veya dizinin yapımcı şirketinden yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlerde normalleşme adımları dün itibari ile atılmaya başlandı. Ramo'nun yeni bölümlerinin de yakın zamanda ekranlarda olması bekleniyor.



RAMO SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.