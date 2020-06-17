Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda konusu ve oyuncu kadrosu…

Romantik Komedi 2’de Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

ROMANTİK KOMEDİ 2 KONUSU

Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. Panikleyen Didem, sevgilisi Cem’i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem’in bu hallerinden habersiz Cem yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır; tamamen işine konsantre olur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem’e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya’da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar…

ROMANTİK KOMEDİ 2 OYUNCULARI

2010 tarihli Romantik Komedi adlı filmin devamı niteliğinde olan yapım Cemal Hünal, Sedef Avcı, Sinem Kobal, Burcu Kara, Gürgen Öz, Gökçe Özyol ve Engin Altan Düzyatan’dan oluşan çekirdek oyuncu kadrosunu devam filminde de aynen koruyor. “Bekarlığa Veda” konseptinde çekilen filmin yönetmenliğini ise ilk uzun metrajlı sinema işine imza atan Erol Özlevi üstleniyor.