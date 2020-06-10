Romantik Komedi konusu ne? Romantik Komedi filmi oyuncuları kimler?

Metropollerde yaşayan kadın ve erkek ilişkileri hakkında çok eğlenceli ve samimi bir anlatım diline sahip olan Romantik Komedi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Peki Romantik Komedi konusu ve oyuncuları...

Aşkın, dostluğun, arkadaşlığın, ve insanların içinde bulunduğu şehir yaşamının, hayattaki yerinin anlatıldığı Romantik Komedi filmi yayınlandığı dönemde sinemada ilgiyle karşılandı. Peki Romantik Komedi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ROMANTİK KOMEDİ KONUSU NE?

Üç kanka olan Esra, Didem ve Zeynep, metropolde yaşayan üç güçlü kadındır. Aralarından biri dünya evine girecektir. Zeynep’in düğünü sürprizlere gebedir. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir. Reklâm ajansına çalışmaya başlayan Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem’de Mert’in arkadaşı aktör Cem Sezgin’den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir. Amerikan romantik komedilerini andıran Romantik Komedi, arkadaşlığın ve aşkın hayattaki yerini vurguluyor, kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bakıyor.

ROMANTİK KOMEDİ OYUNCULARI

Sedef Avcı … Esra

Cemal Hünal … Mert

Begüm Kütük … Ece

Engin Altan Düzyatan … Cem

Sinem Kobal … Didem

Gürgen Öz … Yiğit

Burcu Kara … Zeynep

Kubilay Penbeklioğlu

Mert Yavuzcan

Pelin Çalışkanoğlu

Burcu Esmersoy

Janset

Seda Kement … Derya

Aslı Şahın … Sevgül