Romantik Komedi konusu ne? Romantik Komedi filmi oyuncuları kimler?

Aşkın, dostluğun, arkadaşlığın, ve insanların içinde bulunduğu şehir yaşamının, hayattaki yerinin anlatıldığı Romantik Komedi filmi yayınlandığı dönemde sinemada ilgiyle karşılandı. Peki Romantik Komedi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
ROMANTİK KOMEDİ KONUSU NE?
Üç kanka olan Esra, Didem ve Zeynep, metropolde yaşayan üç güçlü kadındır. Aralarından biri dünya evine girecektir. Zeynep’in düğünü sürprizlere gebedir. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir. Reklâm ajansına çalışmaya başlayan Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem’de Mert’in arkadaşı aktör Cem Sezgin’den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir. Amerikan romantik komedilerini andıran Romantik Komedi, arkadaşlığın ve aşkın hayattaki yerini vurguluyor, kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bakıyor.
ROMANTİK KOMEDİ OYUNCULARI
Sedef Avcı … Esra
Cemal Hünal … Mert
Begüm Kütük … Ece
Engin Altan Düzyatan … Cem
Sinem Kobal … Didem
Gürgen Öz … Yiğit
Burcu Kara … Zeynep
Kubilay Penbeklioğlu
Mert Yavuzcan
Pelin Çalışkanoğlu
Burcu Esmersoy
Janset
Seda Kement … Derya
Aslı Şahın … Sevgül